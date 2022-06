Maturità: il 21,2% degli studenti ha scelto la traccia sul mondo iperconnesso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il tema di attualità di argomento tecnologico è stato il più gettonato. Seguono il testo argomentativo sulle leggi razziali e l'analisi di 'Nedda' di Giovanni Verga. 'Ultimo' Pascoli e la sua 'La vita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il tema di attualità di argomento tecnologico è stato il più gettonato. Seguono il testo argomentativo sulle leggi razziali e l'analisi di 'Nedda' di Giovanni Verga. 'Ultimo' Pascoli e la sua 'La vita ...

