Maturità: Gnonto, Blanco (che ha rinunciato), Elisa Maino: ecco gli studenti "vip" sotto esame (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Wilfried Gnonto, passando per Blanco (già dichiarato di aver rinunciato alla scuola per proseguire con la propria carriera musicale) fino all'influencer da record su Instagram... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Wilfried, passando per(già dichiarato di averalla scuola per proseguire con la propria carriera musicale) fino all'influencer da record su Instagram...

Pubblicità

Tg3web : Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilf… - Sante_Altizio : #Gnonto alla maturità: «Ero più rilassato contro la Germania». Non sarà forte come #Balotelli, ma di sicuro farà mo… - valentina_ci_75 : RT @Tg3web: Tra gli studenti che affrontano l'esame di maturità c'è anche la giovane rivelazione della Nazionale di calcio Wilfred Gnonto:… - infoitsport : Gnonto agli esami di maturità, 'quando gioco sono più calmo' - infoitsport : Gnonto alla maturità: 'Più emozionato che in campo' -