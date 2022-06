Maturità, è il giorno della prova di italiano per oltre 500mila studenti. Pascoli, Verga e Segre le prime tracce (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via questa mattina per oltre 500mila studentesse e studenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado del 2022 . Dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica, periodo nel... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via questa mattina perstudentesse egli esami di Statoscuola secondaria di secondo grado del 2022 . Dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica, periodo nel...

Pubblicità

eziomauro : Maturità 2022, è il giorno della prima prova per 539mila maturandi - la Repubblica - mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - wyranfromthesky : non ho foto della maturità perché il mio unico pensiero quel giorno fu quello di scappare e non rivedere mai più quel posto - rvenstvrk : RT @milvkovich: io ogni giorno ringrazio dio di aver fatto la maturità l’anno scorso mi mettete davanti le tracce del tema scrivo mezza pag… - TormalinaB : Ogni anno, il giorno della prova scritta d'italiano alla maturità, aspetto con ansia di leggere le tracce dei temi.… -