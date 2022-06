Maturità, è il giorno della prova di italiano per oltre 500mila studenti. Il nostro sondaggio sulle tracce (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via questa mattina per oltre 500mila studentesse e studenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado del 2022 . Dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica, periodo nel... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al via questa mattina perstudentesse egli esami di Statoscuola secondaria di secondo grado del 2022 . Dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica, periodo nel...

Pubblicità

mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - saraamatulli__ : RT @troppowyse: giorno, perché se fosse un BUONgiorno non starei andando a fare la maturità #maturita2022 - elaisaioli : primo giorno di maturità col primo giorno di ciclo, esperienze che non vedevo l’ora di poter toccare con mano… - ariperfectgirl : RT @troppowyse: giorno, perché se fosse un BUONgiorno non starei andando a fare la maturità #maturita2022 - _bennypwr : negli scorsi mesi, a chi chiedeva della maturità, ho sempre risposto che non ci avrei pensato, ignorandola fino all… -