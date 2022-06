Maturità, è il giorno della prova di italiano per oltre 500mila studenti. Il nostro sondaggio sulle tracce (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maturità, il toto - traccia della Gazzetta: "Toccherà a Verga (34%). Pirandello? Un paradosso" FOTO - VIDEO Niccolo Nocera - CATANZARO . Maturità, il toto - traccia della Gazzetta: "Toccherà a Verga (... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 giugno 2022), il toto - tracciaGazzetta: "Toccherà a Verga (34%). Pirandello? Un paradosso" FOTO - VIDEO Niccolo Nocera - CATANZARO ., il toto - tracciaGazzetta: "Toccherà a Verga (...

Pubblicità

mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - infoitinterno : Esame di Maturità 2022, è il giorno della prima prova scritta: “Usciti Pascoli e Verga per… - Valerio864dd : L'unico pensiero negativo associato alla mia #maturità è legato al fatto che sono passati già 17 anni da quel 22 gi… - ilcirotano : E' il giorno degli esami di maturità per mezzo milione di ragazzi - - FlashJ18 : RT @fattoquotidiano: #maturita2022 Le foto delle tracce: 'Usciti Pascoli e Verga per l'analisi del testo' [SEGUI LA DIRETTA] -