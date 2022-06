Maturità al via, torna il tema di italiano: Pascoli, Verga e Liliana Segre tra le tracce (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 18mila gli studenti torinesi che questa mattina si sono seduti ai banchi delle loro scuole per affrontare la prima prova dell’esame di Maturità. Dopo due anni di Covid torna il tema di italiano. Giovanni Pascoli l’autore scelto per l’analisi del testo poetico: ‘La vita ferrata’, tratto da Myricae. Mentre per la prosa è la novella ‘Nedda’ di Giovanni Verga.Per il testo argomentativo, il tema è quello delle leggi razziali, e il brano un testo tratto dal libro scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre, ‘La sola colpa di essere nati’. La seconda proposta della tipologia B è un testo tratto da Oliver Sacks, ‘Musicofilia’. La terza proposta della tipologia B è invece il discorso pronunciato dal premio nobel per la fisica Giorgio ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 18mila gli studenti torinesi che questa mattina si sono seduti ai banchi delle loro scuole per affrontare la prima prova dell’esame di. Dopo due anni di Covidildi. Giovannil’autore scelto per l’analisi del testo poetico: ‘La vita ferrata’, tratto da Myricae. Mentre per la prosa è la novella ‘Nedda’ di Giovanni.Per il testo argomentativo, ilè quello delle leggi razziali, e il brano un testo tratto dal libro scritto da Gherardo Colombo e, ‘La sola colpa di essere nati’. La seconda proposta della tipologia B è un testo tratto da Oliver Sacks, ‘Musicofilia’. La terza proposta della tipologia B è invece il discorso pronunciato dal premio nobel per la fisica Giorgio ...

