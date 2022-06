Maturità, 21,2% degli studenti ha scelto traccia sul mondo iperconnesso (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – La traccia che parte da un brano tratto dal libro “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, dedicata alle potenzialità e ai rischi di un mondo iperconnesso, è la più scelta dalle studentesse e dagli studenti che hanno affrontato la prima prova scritta dell'Esame di Stato. E' stata infatti svolta dal 21,2% dei maturandi.Il 18% delle candidate e dei candidati ha invece optato per la traccia che parte da un brano tratto dal libro “La sola colpa di essere nati”, di Gherardo Colombo e Liliana Segre, che proponeva una riflessione sulle leggi razziali. Al terzo posto, con il 16,5% delle preferenze, l'analisi del testo tratto da “Nedda. Bozzetto siciliano” di Giovanni Verga. Il 15,8% dei candidati si è cimentato con il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lache parte da un brano tratto dal libro “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, dedicata alle potenzialità e ai rischi di un, è la più scelta dalle studentesse e dagliche hanno affrontato la prima prova scritta dell'Esame di Stato. E' stata infatti svolta dal 21,2% dei maturandi.Il 18% delle candidate e dei candidati ha invece optato per lache parte da un brano tratto dal libro “La sola colpa di essere nati”, di Gherardo Colombo e Liliana Segre, che proponeva una riflessione sulle leggi razziali. Al terzo posto, con il 16,5% delle preferenze, l'analisi del testo tratto da “Nedda. Bozzetto siciliano” di Giovanni Verga. Il 15,8% dei candidati si è cimentato con il tema ...

