Maturità 2022 | Segre | “Oggi ho pensato al mio esame”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Appena ho saputo del tema cosa ho provato? Hoa me, al mio didi, ero una ragazza molto strana, molto diversa dalle sue compagne di scuola, non sapevo ancora che la mia storia avrebbe avuto un lieto fine, che è stato l’amore”. Liliana, senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d’odio, commenta con l’AdnKronos la traccia del tema argomentativo sul razzismo chei maturandi italiani hanno affrontato. Tema che prende spunto dalle parole della stessa, giovane studentessa a cui furono chiuse le porte delle scuole italiane per le leggi razziali del ’38. “Quel giorno, quando feci io– ricorda – quando sono uscita dalla prova di italiano, in realtà, non sapevo a chi dirlo, ...