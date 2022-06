Matrimonio della figlia del famoso cantante, lui a stento tiene le lacrime (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sal Da Vinci ha accompagnato la figlia Annachiara all’altare nel giorno del suo Matrimonio, celebrato nella giornata di ieri, martedì 21 giugno. Il cantante stesso ha pubblicato su Instagram alcuni scatti di quella giornata per lui tanto speciale. Si è trattato di un evento sfarzoso e Sal non è riuscito a trattenere le lacrime per la sua adorata figlia. Il Matrimonio di Annachiara Sorrentino La figlia di Sal Da Vinci ha indossato un abito sfarzosissimo tanto che il cantante si è complimentato con lo stilista. Annachiara, che ora ha 23 anni, ha sposato ieri Salvatore Santoro, classe 1988. Annachiara Sorrentino ha reso pubblica la sua relazione con il calciatore nel settembre scorso. Ma secondo le indiscrezioni i due stanno insieme dall’aprile 2020. Lui ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sal Da Vinci ha accompagnato laAnnachiara all’altare nel giorno del suo, celebrato nella giornata di ieri, martedì 21 giugno. Ilstesso ha pubblicato su Instagram alcuni scatti di quella giornata per lui tanto speciale. Si è trattato di un evento sfarzoso e Sal non è riuscito a trattenere leper la sua adorata. Ildi Annachiara Sorrentino Ladi Sal Da Vinci ha indossato un abito sfarzosissimo tanto che ilsi è complimentato con lo stilista. Annachiara, che ora ha 23 anni, ha sposato ieri Salvatore Santoro, classe 1988. Annachiara Sorrentino ha reso pubblica la sua relazione con il calciatore nel settembre scorso. Ma secondo le indiscrezioni i due stanno insieme dall’aprile 2020. Lui ...

