Matera | operaio cade da impalcatura e muore | quinta vittima sul lavoro in poco più di 24 ore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Undi circa cinquant’anni è morto questa mattina a Nova Siri () dopo essere caduto da un’. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Si tratta dellamorte bianca inpiù di ventiquattr’ore: ieri hanno perso la vita in quattro. Il più anziano è undi 72 anni originario di Avetrana (Taranto), morto martedì mattina a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. Un lavoratore 52enne è stato colpito da una matassa di ferro mentre lavorava in un cantiere edile a Legnago, un58enne è stato travolto da un treno in transito sulla tratta Roma-Firenze a Città della Pieve (Perugia). A Negrar ...