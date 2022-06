Matera | operaio cade da impalcatura e muore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Unedile di 53 anni è morto a Nova Siri, in provincia di, in un infortunio sul lavoro. L’uomo, originario proprio di Nova Siri, stava lavorando nel cantiere di una ristrutturazione condominiale. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un’, da un’altezza di 5 metri. E’ morto nel tragico impatto al suolo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Accertamenti sul posto sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) insieme agli ispettori della Asm, l’azienda sanitaria della provincia di. L'articolo proviene da Italia Sera.

