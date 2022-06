Martone gira un docufilm su Troisi con Anna Pavignano | compagna di vita e di lavoro dell’attore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Marioracconta Massimo. E’ in lavorazione Laggiu’ qualcuno mi ama, un documentario che lo stessoha scritto con. Il film e’ prodotto da Indiana. Tramite contenuti, documenti inediti e le testimonianze di colleghi e amici il documentario mira a raccontare la genialita’ e il mito di Massimoattraverso la visione del regista e autore napoletano Mario(recentemente premiato ai Nastri d’Argento per Nostalgia e Qui rido io) e delladie di. “Con Massimo – racconta– era nata un’amicizia fondata su una grande stima reciproca, adoravo il suo cinema, vagheggiavamo di lavorare ...

Roma, 22 giu. (askanews) - È in lavorazione 'Laggiù qualcuno mi ama', film documentario su Massimo Troisi, diretto da Mario Martone. Il ...
la scena, e appare il lato B, il quadro desolante della periferia di coloro che soffrono, ...ritrae queste ultime mentre, reduci dalla 'festa', si lavano chi le ascelle, chi i piedi, chi ...Si sfiora allora il fascino perverso del bozzetto: Vico cheper le viuzze di Napoli, e ... anche quando Troisi metteva in scena Firenze, oillumina la Recanati di Leopardi, o Sorrentino ...