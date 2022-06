Marina, condannati 4 ex ammiragli per la morte di 6 militari esposti per anni alla fibra dell’amianto: “Sentenza storica” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono stati ritenuti responsabili della morte per mesotelioma di 6 militari in servizio a bordo di navi della Marina Militare cariche di amianto. Per questa ragione la terza Sezione della Corte di Appello di Venezia ha condannato 4 ex ammiragli ritenuti colpevoli di non aver provveduto a proteggere la salute dei lavoratori, esposti per anni sulle navi militari proprio alla fibra dell’amianto senza le necessarie misure di sicurezza e senza averli informati dei rischi cui erano sottoposti. Le condanne – E’ stata così ribaltata in secondo grado la Sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Padova del cosiddetto processo “Marina bis“. Gli imputati erano accusati di omicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono stati ritenuti responsabili dellaper mesotelioma di 6in servizio a bordo di navi dellaMilitare cariche di amianto. Per questa ragione la terza Sezione della Corte di Appello di Venezia ha condannato 4 exritenuti colpevoli di non aver provveduto a proteggere la salute dei lavoratori,persulle navipropriosenza le necessarie misure di sicurezza e senza averli informati dei rischi cui erano sottoposti. Le condanne – E’ stata così ribaltata in secondo grado ladi assoluzione pronunciata dal Tribunale di Padova del cosiddetto processo “bis“. Gli imputati erano accusati di omicidio ...

