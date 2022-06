Maradona | 36 anni fa il gol più bello della storia del calcio video

Pubblicità

annatrieste : 'D10S santo, viva el futbol!' Ps A chi scass 'o cazz che dopo tanti anni celebriamo ancora il gol del secolo, quell… - SkySport : Maradona, 36 anni fa la 'Mano de Dios' in Argentina-Inghilterra: i gol più celebri #SkySport #Maradona - DifraiaAngelo : RT @annatrieste: 'D10S santo, viva el futbol!' Ps A chi scass 'o cazz che dopo tanti anni celebriamo ancora il gol del secolo, quello di #M… - _danilismo_ : @_alessandra27_ @FraB_BBbbb con la carta dei pro ci mette 2 anni per fare i gol+assist del Maradona di cariati - francoybrusco : RT @Sportellate_it: Quel gol alla Grecia a USA '94 poteva essere l'ennesimo ritorno alla vita di Diego Maradona. È invece diventato una met… -

Gli appuntamenti proseguiranno con storie e aneddoti sue Baggio, per arrivare a campioni di oggi come Messi e Lukaku. La pillola de 'I Fantastici 10' su Zinedine Zidane e live su Calcio.com ...L'Argentina, guidata dal genio, in Messico trionferà a distanza di ottodai Mondiali vinti in casa. Comments commentsIl patrimonio di Diego Armando Maradona avrà cinque eredi. Una perizia ha infatti escluso Magali Gil ed Eugenia ...Uno dei giocatori più difficile da marcare, dotato di tecnica sopraffina e una visione di gioco fuori dal comune. Javier Zanetti rende omaggio a Zinedine Zidane – alla vigilia del ...