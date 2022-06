Manuel Locatelli e Thessa Lacovich si sono sposati | guarda tutte le foto del sì

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il calciatore della Juventusha sposato la fidanzata Tessa. In un bellissimo giardino nelle campagne di Fiesole in Toscana, l’attaccante ha detto sì davanti ai familiari, agli amici e a tanti giocatori bianconeri e della Nazionale, tra cui Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia Perin. Una bellissima festa con tanta musica e balli in un’atmosfera incantata e romantica. “Come nelle favole” hanno scritto gli sposi citando il testo di una canzone di Vasco Rossi e postando le primedelle nozze. Emozionati e bellissimi,e lahanno scelto gli scatti più belli del giorno del loro matrimonio. Lei vestita di bianco e pizzi e lui elegantissimo in abito nero. Baci, coccole e tenerezze durante il matrimonio, ma anche balli scatenati e canzoni ...

