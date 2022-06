Malore su nave da crociera | turista soccorso dalla Guardia Costiera di Salerno

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto diha ricevuto richiesta di evacuazione medica per un passeggero statunitense colto daa bordo delladaRhapsody of the Seas, battente bandiera Bahamas da poco partita dal porto di. Tempestivo è stato l’intervento dellache ha coordinato le operazioni di trasbordo del malcapitato affidandolo alle cure del personale medico del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

