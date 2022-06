Malore al ristorante | ma nel tavolo accanto ci sono 4 medici che la soccorrono | portata all' ospedale di Torrette

Pubblicità

ANCONA - Momenti di apprensione ieri sera in un ristorante del porto, dove una donna di 62 anni, mentre si trovava a cena, si è sentita male. A prestarle i primi soccorsi sono stati quattro medici che ... Forse a causa delle elevate temperature, una donna di 84 anni ha accusanto un malore mentre si stava facendo il bagno in mare. Ha perso i sensi e il suo corpo è stato visto galleggiare nelle acque ...