“Mais bruciato | colture perse in maniera irreversibile” | nel Cremonese le conseguenze della siccità – Video

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La situazione a Casalbuttano e Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, è preoccupante come nel restoLombardia: i campi disono bruciati dallae non c’è possibilità di recupero. “Manca la materia prima. I campi non sono mai stati irrigati proprio per mancanza di disponibilità di acqua e mai l’avremo“, spiega un agricoltore. “Io ho un allevamento di mucche e non so assolutamente come alimentarle nei prossimi mesi, la situazione è disperata”, racconta un’allevatrice. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.