Mafia: semilibertà per il killer di Graziella Campagna. Il fratello della vittima: "Uccisa ancora" (Di mercoledì 22 giugno 2022) «ancora una volta mi rendo conto che mi vergogno di essere italiano e ancora una volta hanno ucciso Graziella». E' amareggiato Pietro Campagna, fratello di Graziella, vittima di Mafia, Uccisa barbaramente...

