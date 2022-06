Macron | l' ora più difficile Parla ora a paese dopo batosta elettorale Proporrà maggioranza ' italiana' ?

Pubblicità

sandrogozi : Macron Draghi Scholz: la leadership ???? dipende innanzitutto dalle loro decisioni e dal loro coraggio. Anche per que… - sandrogozi : Questa visita a Kiev è il momento più alto di una strategia nuova. Ora Macron e Draghi debbono farsi promotori di u… - martaottaviani : #Putin avvisa l'#Occidente: il mondo ora è multipolare. Strizza l'occhio alla #Cina, attacca le #sanzioni.… - Curlyxoxoxo : RT @MarcoRizzoPC: #MACRON SCONFITTO. A quest’ora possiamo dare con certezza questa bella notizia. I popoli europei non sopportano più leade… - Hildy_Burns : @Corriere Ora, se il presidente della Francia si ritrova un palo che gli attraversa il colon c'è speranza anche per… -

- E' il primo intervento pubblico didopo la batosta che domenica scorsa ha negato al suo partito la maggioranza dell'assemblea nazionale. Il presidente illustra la strategia dell'Eliseo per affrontare la difficile situazione ...Nel messaggio di questa sera in tv,ha fatto riferimento sia a un 'patto di coalizione sia alla ricerca di maggioranze caso per caso'. Un 'nuovo metodo', una 'nuova configurazione', ha detto ...Finalmente il re (il reuccio) è nudo. Senza più una foglia di Fico a ricoprirne le sembianze. Finalmente il cancro che ha ormai da tempo creato danni e metastasi nel corpo dei 5 Stelle se n’è andato p ...La maggior parte dei partiti, ha annunciato in diretta tv l'inquilino dell'Eliseo non è d'accordo con questa possibilità.