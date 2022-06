(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Venerdì 24 giugno avrà inizio ufficiale ail ‘’. La maniazione, organizzata dal Comune diin collaborazione con la NGO accreditata UNESCO “Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa” rientra nel progetto ‘a di Sant’Antonio Abate edizione 2022’, intervento co-finanziato dal POC2014-2020, ‘Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura’, Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale. Dopo tanti mesi di stop forzato, legato alle note problematiche del ...

AgNPs : RT @lvogruppo: ?? Under 60 enne muore all'improvviso a casa di conoscenti. Tragedia nel Salernitano dove è deceduto all’improvviso un citta… - lvogruppo : ?? Under 60 enne muore all'improvviso a casa di conoscenti. Tragedia nel Salernitano dove è deceduto all’improvviso… - Crpzo : -

anteprima24.it

... 68 i casi a Teverola, 67 i casi a Capodrise, 63 i casi a Cellole, 61 i casi a San Marcellino, 59 i casi a Casaluce, Lusciano, 56 i casi a San Felice a Cancello 53 i casi a, 51 i ......Crotone - Vibo Valentia - Reggio Calabria - integrazione Vibo Valentia - Catanzaro -...- Mantova - Monza e Brianza - Cremona - Varese - MARCHE Pesaro Urbino - Ascoli Piceno e Fermo -... Macerata Campania, parte il "Bottari folk fest": suoni e giochi della tradizione MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Macerata Campania. Si tratta del decesso improvviso del conosciuto e stimato ex finanziere Mic ...Hanno brillato i ginnasti maceratesi ai Mondiali di aerobica juniores che si sono disputati in Portogallo, per la precisione a Guimaraes. Sono tornati con il bronzo la coppia formata dalla maceratese ...