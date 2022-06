Pubblicità

Inews24

... l'eurodeputato Nicola Procaccini, il parlamentare e coordinatore regionale Paolo. E ... A Guidonia il consigliere regionale di FI Enrico Cavallari sostiene il candidato di Pd e. Ad Ardea ...Perché Paoloha detto in sostanza, soprattutto agli alleati, signori, qui ci si conta ...volta è un intervento dell'ex ambasciatore Torquato Cardilli pubblicato sul sito del garante. ... M5S, Trancassini (FdI) a iNews24: “Hanno perso deputati perché non sono stati coerenti” Continua la corsa contro il tempo per cercare di risolvere una delle vertenze, quella della Mvm, più difficili degli ultimi anni e che ...Divampano le fiamme nel Tmb2 di Malagrotta e anche lo scontro politico sul territorio. Ben prima che il sindaco Gualtieri, si appellasse al senso di unità in Assemblea capitolina, Fratelli d’Italia – ...