**M5S: ira Buffagni a riunione con vertici, ‘così viene giù tutto'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il clima è tranquillo, nonostante lo tsunami che ha investito il M5S con l'addio di Luigi Di Maio e una truppa nutrita di 60 parlamentari. Più d'uno parla addirittura di “giorno della liberazione”, il “nostro 25 aprile”. A surriscaldare il clima del vertice dei big 5 stelle con Giuseppe Conte -in corso ormai da ore - ci pensa l'ex viceministro Stefano Buffagni, alzando i toni e sbattendo porte nella sede di via Campo Marzio. “Così non va - dice - continuano così e viene giù tutto. Ha ragione Beppe, ci biodegradiamo a tempo record”. Poco dopo Buffagni si allontana e rilascia una dichiarazione alla stampa che contrasta con la linea ufficiale: in sintesi, il sostegno al governo per L'ex viceministro è tutto da valutare. È così a stretto giro arrivano le dichiarazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il clima è tranquillo, nonostante lo tsunami che ha investito il M5S con l'addio di Luigi Di Maio e una truppa nutrita di 60 parlamentari. Più d'uno parla addirittura di “giorno della liberazione”, il “nostro 25 aprile”. A surriscaldare il clima del vertice dei big 5 stelle con Giuseppe Conte -in corso ormai da ore - ci pensa l'ex viceministro Stefano, alzando i toni e sbattendo porte nella sede di via Campo Marzio. “Così non va - dice - continuano così egiù. Ha ragione Beppe, ci biodegradiamo a tempo record”. Poco doposi allontana e rilascia una dichiarazione alla stampa che contrasta con la linea ufficiale: in sintesi, il sostegno al governo per L'ex viceministro èda valutare. È così a stretto giro arrivano le dichiarazioni di ...

Pubblicità

TV7Benevento : **M5S: ira Buffagni a riunione con vertici, ‘così viene giù tutto’** - - SLN_Magazine : M5S, ira Grillo per 'guerra' interna. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - il_Portavoce_ : M5S, ira di Beppe Grillo per la 'Guerra' interna al movimento @beppe_grillo @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT… - DeSantis1948 : RT @LuciaDeVivo2: M5S e la 'guerra interna': l'ira di Grillo - - fenice_risorta : I #buffoncelli non dicevano ...'uno vale uno' o stanno finendo le scatolette di tonno e non bastano x tutti? ?????? -