M5s, i pentastellati torinesi non seguono Di Maio. Resiste in Sala Rossa il gruppo consiliare di Russi e Sganga (Di mercoledì 22 giugno 2022) La scissione che ha travolto il Movimento 5 Stelle con la fuoriuscita di Luigi Di Maio sembra per ora non avere ripercussioni sulla politica torinese e sulla Sala Rossa, dove il gruppo pentastellato resta tale e quale. Lo conferma il capogruppo Andrea Russi: "Il gruppo consiliare di Torino è compatto e la nostra permanenza nel Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte non è in discussione" afferma, aggiungendo che "In questa crisi di identità, senza tra l'altro avere una struttura organizzativa che potesse dare una linea e favorire il dibattito interno, sono sedimentate tutta una serie di divergenze che hanno portato alla scissione che si sta consumando in questi giorni. Credo dunque che sia giunto il momento per ripartire dai nostri temi ...

