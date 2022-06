**M5S: gruppo Di Maio, 40 parlamentari su 62 sono al primo mandato** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - In totale sono 40 (su 62) i parlamentari al primo mandato che hanno lasciato il M5S per iscriversi al nuovo gruppo di Luigi Di Maio, Insieme per il Futuro. Dei parlamentari al primo mandato, 30 siedono alla Camera e 10 al Senato. Solo 20, invece, sono i parlamentari al secondo mandato. Lo confermano fonti 'dimaiane'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - In totale40 (su 62) ialmandato che hanno lasciato il M5S per iscriversi al nuovodi Luigi Di, Insieme per il Futuro. Deialmandato, 30 siedono alla Camera e 10 al Senato. Solo 20, invece,al secondo mandato. Lo confermano fonti 'dimaiane'.

Pubblicità

petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - Giorgiolaporta : Fanno l'ennesimo teatrino, #DiMaio fonda il gruppo 'Insieme per il Futuro' ma poi tra 7 mesi starà insieme al #M5S,… - gazzettanapoli : 'Lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento'. ... .… - Marco1999Busa : RT @DmitryEvic: M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro” Futuro..???????? -