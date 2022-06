M5S: Fico annuncia nascita Insieme per il futuro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita del Gruppo Insieme per l'Italia, dando lettura dei deputati che hanno aderito alla formazione a cui ha dato vita Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto, in apertura di seduta hato ladel Gruppoper l'Italia, dando lettura dei deputati che hanno aderito alla formazione a cui ha dato vita Luigi Di Maio.

