M5S | ecco alla Camera il Gruppo Insieme per il futuro | 51 componenti compreso Di Maio

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, ecco chi sono i 14 componenti del Consiglio nazionale che discuterà il caso Di Maio e la linea politica sulle… - you_trend : ?? Ecco le % aggregate ottenute fino a questo momento dalle liste alle #amministrative nei capoluoghi di provincia e… - you_trend : ?? A scrutinio quasi del tutto concluso, ecco le % aggregate ottenute dalle liste alle #amministrative nei capoluogh… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Gli Scissionisti del M5S Ecco chi segue Di Maio nel nuovo Gruppo Parlamentare tra Abbracci, Sorrisi e Baci Giudaici pe… - laperlaneranera : Gli Scissionisti del M5S Ecco chi segue Di Maio nel nuovo Gruppo Parlamentare tra Abbracci, Sorrisi e Baci Giudaici… -

Uno scontro per cui tra le filaera avanzata l'ipotesi di una espulsione di Di Maio, e che ha ... Le prime pagine Come hanno scelto di raccontare la vicenda i quotidiani italianiuna ...Avrebbe dovuto incontrare l'ex premier, dopo la scissione costata finora al Movimento 62 parlamentari Sullo stesso argomento:perché la scissione di Di Maio costa 2,5 milioni alle casse del...Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sono 51, compreso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che ...Luigi Di Maio ha abbandonato ufficialmente il Movimento 4 Stelle per fondare un nuovo soggetto politico, "Insieme per il futuro": chi sono i 60 parlamentari che l'hanno seguito.