M5s, Conte “Forza movimento? Non è solo nel numero dei parlamentari” (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se parliamo di Forza del movimento, penso che non possiamo risolverla solo nel numero di parlamentari. Come non la perse il PD quando se ne andò Renzi. A noi ci penalizzò la sentenza di Napoli e forse il progetto lo avremmo dovuto elaborare in più breve tempo… Grillo? Ci siamo confrontati, siamo dispiaciuti umanamente ma Grillo è dalla parte del movimento e delle persone che ogni giorno si rimboccano le maniche per i suoi principi” così il presidente del movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Lasciamo che si definisca questo gruppo e la loro azione, prima di dire se potremmo allearci con loro. A me sembra che si ricorrano delle velleità più che di esprimere un progetto nuovo. Mi sembra che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se parliamo didel, penso che non possiamo risolverlaneldi. Come non la perse il PD quando se ne andò Renzi. A noi ci penalizzò la sentenza di Napoli e forse il progetto lo avremmo dovuto elaborare in più breve tempo… Grillo? Ci siamo confrontati, siamo dispiaciuti umanamente ma Grillo è dalla parte dele delle persone che ogni giorno si rimboccano le maniche per i suoi principi” così il presidente del5 Stelle Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Lasciamo che si definisca questo gruppo e la loro azione, prima di dire se potremmo allearci con loro. A me sembra che si ricorrano delle velleità più che di esprimere un progetto nuovo. Mi sembra che ...

