Lutto nella musica italiana per la morte della cantante: sempre in prima fila tra i migliori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come riportato dal portale Imusicfun nelle ultime ore, l'amatissima e iconica cantante Marina Marfoglia si è spenta lo scorso 20 giugno, alla vigilia della stagione estiva. Tutti la ricorderanno per le sue bellissime interpretazioni, per la sua memorabile amicizia con Renato Zero e anche per essere stata a lungo la compagna di vita del collega Mal. Paul Bradley Couling, il vero nome di Mal, anche conosciuto e apprezzato nella sua lunga carriera come Mal Ryder, è stato legato a Marina Marfoglia per oltre 13 anni. Non solo ottima ed indimenticabile cantante, l'artista era anche una ballerina, modella ed attrice. Un talento a 360 gradi che difficilmente svanirà nel nulla.

