Lutto nella musica italiana | addio alla storica cantante Il dolore di Renato Zero

Lutto nel mondo della musica. Si spegne per sempre una vera e propria icona del panorama musicale degli anni '70. Il suo nome Marina Marfoglia, storica amica di Renato Zero e compagna per ben 13 lunghi anni del cantante Mal. Ad annunciarne la scomparsa, il sito Imusicfun.it che ha rivelato come ieri, lunedì 20 giugno, la cantante se ne sia andata a 73 anni. Marina Marfoglia chiude per sempre i suoi occhi all'età di 73 anni. Una lunga carriera nella vita di Marina, con un debutto avvenuto negli anni '70 e un primo singolo di successo dal titolo "Show show show", seguito da "Prendimi toccami" pubblicato da Esquire Record e il 45 giri "Amare… è/ Batte il… cuore" inciso per ATV del 1982.

