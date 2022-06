Lutto nella musica italiana, addio alla storica cantante. Grave perdita per Renato Zero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Grave Lutto nella musica italiana, si è spenta la storica cantante. Tutti oggi piangono la sua scomparsa, in particolare Renato Zero. L’artista era molto legato alla persona scomparsa. Il cantante non si è ancora espresso pubblicamente sulla scomparsa della cantante, ma siamo sicuri che saranno momenti molto tristi per lui. Si tratta di un pezzo molto importante della sua vita che purtroppo è volato via da un momento all’altro. (Continua dopo la foto…) Lutto nella musica italiana, addio alla storica cantante La musica ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022), si è spenta la. Tutti oggi piangono la sua scomparsa, in particolare. L’artista era molto legatopersona scomparsa. Ilnon si è ancora espresso pubblicamente sulla scomparsa della, ma siamo sicuri che saranno momenti molto tristi per lui. Si tratta di un pezzo molto importante della sua vita che purtroppo è volato via da un momento all’altro. (Continua dopo la foto…)La...

Pubblicità

GDS_it : Mascalucia a lutto per la piccola #ElenaDelPozzo uccisa dalla madre. Oggi pomeriggio, alle 17, i #funerali nella ca… - cronacacampania : Giorni di lutto per la Sammaurese, è morta la mamma del presidente: 'Persona centrale nella vita di Cristiano' - zazoomblog : Lutto nella musica italiana: la tremenda notizia sconvolge Renato Zero - #Lutto #nella #musica #italiana:… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Selezione: Pozzuoli,la città piange per la morte improvvisa di Massimo, la figlia: 'La tua forza è stata grande'. Lutto a P… - pervnia : e poi infine ci siamo le fans di rk che li appoggiamo nella loro carriera ma siamo ancora in lutto per tutto quello… -