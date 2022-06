Lulù e l’amicizia con Soleil (VIDEO): “L’ho sentita oggi, tra l’altro andrò al suo compleanno, quindi…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri sera Lulù Selassiè ha partecipato ad una diretta Instagram, dove tre le tante domande dei fan gli è stato chiesto quale fosse il suo rapporto con Soleil Sorge. La principessa etiope con la sua solita schiettezza ha risposto che il legame tra di loro è sereno e cordiale, tanto che la sente spesso e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e le sorelle Selassiè prendono in giro Soleil (VIDEO): ecco il motivo Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie con le spalle al muro (VIDEO): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l’espulsione Gf Vip, Soleil durissimo attacco a ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri seraSelassiè ha partecipato ad una diretta Instagram, dove tre le tante domande dei fan gli è stato chiesto quale fosse il suo rapporto conSorge. La principessa etiope con la sua solita schiettezza ha risposto che il legame tra di loro è sereno e cordiale, tanto che la sente spesso e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alex e le sorelle Selassiè prendono in giro): ecco il motivo Gf Vip,mette Alex e la moglie con le spalle al muro (): l’attore vuole abbandonare la casa Gf Vip,bestemmia in inglese (): sul web è bufera e si chiede l’espulsione Gf Vip,durissimo attacco a ...

catiuz92 : Gli anti-fairyarmy “non costringetela ad un'amicizia che non c'è, niente reunion, ecc” ?????? Lulù “Soleil l'ho senti… - duca1072 : RT @EM34793135: Io non per creare polemica ma chi sminuisce(forse giustamente) l'amicizia delle biondine e poi pubblicava foto di soleil e… - amandarossi181 : RT @EM34793135: Io non per creare polemica ma chi sminuisce(forse giustamente) l'amicizia delle biondine e poi pubblicava foto di soleil e… - graz16 : RT @EM34793135: Io non per creare polemica ma chi sminuisce(forse giustamente) l'amicizia delle biondine e poi pubblicava foto di soleil e… - EM34793135 : Io non per creare polemica ma chi sminuisce(forse giustamente) l'amicizia delle biondine e poi pubblicava foto di s… -

