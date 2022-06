L’ultimo saluto alla piccola Elena, l’arcivescovo contro l’odio: “non insegnate la violenza delle parole ai vostri figli” (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ immenso il dramma che la famiglia della piccola Elena sta vivendo in questi giorni. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Non ci sono parole per spiegare quello che è accaduto alla piccola. Ma alla crudeltà non si risponde con la rabbia, all’odio non si risponde con la violenza. A chi uccide non si risponde con la stessa moneta ed è quello che oggi, durante la celebrazione dei funerali della piccola Elena, è stato ricordato. Ad officiare il rito funebre l’arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna, che ha pregato appoggiando la mano sulla piccola bara e lanciando un messaggio forte e chiaro a tutta la comunità di Mascalucia, che si sta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ immenso il dramma che la famiglia dellasta vivendo in questi giorni. Non ci sonoper descrivere quello che è successo. Non ci sonoper spiegare quello che è accaduto. Macrudeltà non si risponde con la rabbia, alnon si risponde con la. A chi uccide non si risponde con la stessa moneta ed è quello che oggi, durante la celebrazione dei funerali della, è stato ricordato. Ad officiare il rito funebremetropolita di Catania Luigi Renna, che ha pregato appoggiando la mano sullabara e lanciando un messaggio forte e chiaro a tutta la comunità di Mascalucia, che si sta ...

Catania, le foto del funerale di Elena Del pozzo di Redazione Cronache Una grande folla per l'ultimo saluto alla piccola uccisa dalla madre Martina Patti. Il racconto per immagini 1 di 5 I preparativi: palloncini bianchi 1 di 5 Catania, i funerali di Elena Del Pozzo: il racconto in diretta di Alfio Sciacca Live sui canali social dell'Arcidiocesi, l'ultimo saluto alla bambina di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti. In chiesa i nonni paterni. Un lungo applauso all'ingresso della bara bianca Dal nostro inviato CATANIA È strapiena la cattedra ...