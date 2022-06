Pubblicità

Open_gol : Il Matador è alla ricerca di una squadra pronta a garantirgli l'ultima grande avventura in Europa: lui sogna il Bar… -

ilGiornale.it

L'grottesca diatriba sulle qualità, la maturazione e l'acquisita autorevolezza di Luigi Di ... D'altra parte, lagiornalistico - letteraria dell'ex leader grillino che chiude la sua ...... e ormai non più spendibili, anche per i più disinformati...) ecco l'invenzione, la ... furbeschi eco - slogan di grandegenerale e zero contenuti reali, attualmente in gran voga). A ... L'ultima suggestione sul post-grillismo: avanza il "partito degli influencer" Sono almeno tre i fattori capaci di alimentare quella che rischia di smettere d'essere una mera suggestione in breve tempo ... Poi c'è un motivo di opportunità: in questi ultimi anni, ci hanno provato ...Calciomercato Roma: spunta l'ipotesi di un ritorno alla base per Edin Dezko. Ecco come stanno veramente le cose ed i margini della trattativa ...