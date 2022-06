“L’ultima decisione per lei”. Elena Del Pozzo, il momento triste: “Per la sua famiglia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Omicidio di Elena Del Pozzo, la decisione poco prima della celebrazione dei funerali. Lutto cittadino proclamato dal sindaco di Mascalucia. La comunità darà l’ultimo saluto alla piccola Elena alle 17. Presenti ai funerali i nonni Johnny e Sara e la zia bubu, così come la bimba chiamava affettuosamente la sorella del papà Alessandro Del Pozzo. Elena del Pozzo, L’ultima decisione a poche ore dai funerali, ad annunciarla il vescovo Luigi Renna: “Questa sarà una cerimonia particolarmente dolorosa e significativa e dobbiamo custodire il dolore di chi desidera raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto. Dall’altra parte vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare. I cronisti potranno fruire delle immagini grazie alla diretta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Omicidio diDel, lapoco prima della celebrazione dei funerali. Lutto cittadino proclamato dal sindaco di Mascalucia. La comunità darà l’ultimo saluto alla piccolaalle 17. Presenti ai funerali i nonni Johnny e Sara e la zia bubu, così come la bimba chiamava affettuosamente la sorella del papà Alessandro Deldela poche ore dai funerali, ad annunciarla il vescovo Luigi Renna: “Questa sarà una cerimonia particolarmente dolorosa e significativa e dobbiamo custodire il dolore di chi desidera raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto. Dall’altra parte vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare. I cronisti potranno fruire delle immagini grazie alla diretta ...

