Luigi Di Maio lascia il M5S, ecco le motivazioni e la risposta di Conte

Luigi Di Maio lascia il Movimento Cinque Stelle, ecco le motivazioni del ministro e la risposta di Giuseppe Conte

Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. La dichiarazione arriva nel corso di una conferenza stampa, in cui l'attuale Ministro degli Esteri ha esposto le motivazioni legate alla scelta. "Io e alcuni colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle. È una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare". Nasce così un nuovo gruppo politico, "Insieme per il futuro", composto da 60 parlamentari ex 5 Stelle. "Ringrazio il M5s che ha fatto molto per me ha detto Di Maio -, ho ricambiato dando il massimo per loro in tutti questi anni".

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - fattoquotidiano : La prima cosa che colpisce, dell’eterna faida tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, è la noia [Leggi di Andrea Scanzi… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: «Da bibitaro a statista chi è Luigi Di Maio?»… - francobortoli1 : RT @PButtafuoco: Da Toti a Brugnaro, da Cesa a Quagliarello, da Brunetta allo stesso Renzi per arrivare a Gelmini, passando per Mastella, L… -