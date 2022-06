Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: la parabola di una storia d’amicizia e politica finita male – Il video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Era il 1° marzo 2018, le elezioni politiche erano alle porte e Luigi Di Maio, all’epoca leader del partito Movimento 5 Stelle, era piuttosto sicuro di vincere. Tanto sicuro da presentare in via ufficiale le figure prescelte dal Movimento per formare la propria squadra di ministri, sbeffeggiando chi lo derideva: «Lunedì rideremo noi». Tra loro, un avvocato e professore sconosciuto ai più, Giuseppe Conte, che Di Maio presenta come prossimo ministro alla «Pubblica Amministrazione, Deburocratizzazione e Meritocrazia», snocciolandone fieramente il curriculum. Un Di Maio dal sorriso smagliante e una solida stretta di mano a favore di telecamere sono l’inizio di un idillio finito, quattro anni dopo, in tragedia. Di Maio è proprio convinto di aver puntato sul cavallo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Era il 1° marzo 2018, le elezioni politiche erano alle porte eDi, all’epoca leader del partito Movimento 5 Stelle, era piuttosto sicuro di vincere. Tanto sicuro da presentare in via ufficiale le figure prescelte dal Movimento per formare la propria squadra di ministri, sbeffeggiando chi lo derideva: «Lunedì rideremo noi». Tra loro, un avvocato e professore sconosciuto ai più,, che Dipresenta come prossimo ministro alla «Pubblica Amministrazione, Deburocratizzazione e Meritocrazia», snocciolandone fieramente il curriculum. Un Didal sorriso smagliante e una solida stretta di mano a favore di telecamere sono l’inizio di un idillio finito, quattro anni dopo, in tragedia. Diè proprio convinto di aver puntato sul cavallo ...

