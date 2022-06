Lucio Dalla e l’amore “segreto” per il compagno Marco Alemanno: “Mai accettato dalla famiglia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marco Alemanno ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale nella vita di Lucio dalla. Attore, cantante e fotografo: nel corso della sua vita ha vissuto tante vite e coltivato tante passioni. Di certo, però, di lui si è parlato anche per la presunta storia d’amore con il grande Lucio dalla. Eppure questa versione è stata smentita in più occasioni. Uno di questi è uno dei più grandi amici dell’artista bolognese, ovvero Ron. Intervistato tempo fa da Verissimo, Rosalino Cellamare smentì che Marco Alemanno fosse stato il compagno di Lucio dalla: «Era il suo segretario ed il suo produttore, io non so perché abbia tirato fuori questa storia: non si può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale nella vita di. Attore, cantante e fotografo: nel corso della sua vita ha vissuto tante vite e coltivato tante passioni. Di certo, però, di lui si è parlato anche per la presunta storia d’amore con il grande. Eppure questa versione è stata smentita in più occasioni. Uno di questi è uno dei più grandi amici dell’artista bolognese, ovvero Ron. Intervistato tempo fa da Verissimo, Rosalino Cellamare smentì chefosse stato ildi: «Era il suo segretario ed il suo produttore, io non so perché abbia tirato fuori questa storia: non si può ...

