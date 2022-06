Luca Argentero e Cristina Marino postano le foto della loro vacanza in un resort super lusso ed è boom di like (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luca Argentero e la moglie Cristina Marino stanno trascorrendo alcuni momenti di felicità e serenità a Forte dei Marmi in compagnia della loro piccola Nina Speranza. L’estate è finalmente iniziata e di conseguenza sono molte le persone che si trovano già in vacanza o che le stanno programmando. E’ questo il caso del celebre attore italiano Luca Argentero e della moglie Cristina Marino attualmente in vacanza insieme alla loro piccola Nina Speranza. Ma esattamente dove si trova la celebre coppia e come sta trascorrendo le vacanze? Luca Argentero e Cristina Marino in ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 giugno 2022)e la mogliestanno trascorrendo alcuni momenti di felicità e serenità a Forte dei Marmi in compagniapiccola Nina Speranza. L’estate è finalmente iniziata e di conseguenza sono molte le persone che si trovano già ino che le stanno programmando. E’ questo il caso del celebre attore italianomoglieattualmente ininsieme allapiccola Nina Speranza. Ma esattamente dove si trova la celebre coppia e come sta trascorrendo le vacanze?in ...

Pubblicità

marcx1964 : @RestoFerma Ci sono più infermiere stasera su Twitter che ai provini di Doc con Luca Argentero. - telodogratis : Luca Argentero e Cristina Marino, la vacanza nel resort di lusso - giampieffe : Ma il tizio poliziotto sosia bono di Luca Argentero? ???? #MareFuori - FOVRTIMESALADY : @snowflowerss io l'ho vista ai tempi che uscì ahahah diciamo che è una di quelle serie molto leggere, proprio per q… - Will_Saronno : @jigg_o @GioxPex Tipo, non so, George Clooney o Luca Argentero. Io sembro solo più vecchio ?? -