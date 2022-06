Lotta all’evasione, il Garante privacy “prende atto” del decreto del Mef: ok all’incrocio tra dati su conti correnti, redditi e patrimoni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ora la strada per centrare entro fine mese gli obiettivi previsti dal cronoprogramma del Recovery plan in materia di Lotta all’evasione è meno accidentata. Il ministero dell’Economia può emanare il decreto necessario per tradurre in pratica l’incrocio tra i dati sui conti correnti contenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari e le altre informazioni su redditi e patrimoni con l’obiettivo di individuare i contribuenti “a rischio” che verranno poi sottoposti a controlli o invitati a mettersi in regola. Il Garante della privacy la settimana scorsa ha infatti informato il ministero dell’Economia di aver “preso atto” delle modifiche apportate allo schema di decreto ministeriale che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ora la strada per centrare entro fine mese gli obiettivi previsti dal cronoprogramma del Recovery plan in materia diè meno accidentata. Il ministero dell’Economia può emanare ilnecessario per tradurre in pratica l’incrocio tra isuicontenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari e le altre informazioni sucon l’obiettivo di individuare i contribuenti “a rischio” che verranno poi sottoposti a controlli o invitati a mettersi in regola. Ildellala settimana scorsa ha infatti informato il ministero dell’Economia di aver “preso” delle modifiche apportate allo schema diministeriale che ...

