Lory Del Santo furiosa | “Viscido | patetico | senza di lui la mia vita è migliore”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da quando è uscita da L’Isola dei FamosiDelha deciso di non trattenersi più. Se in Honduras spesso si è morsa la lingua per non discutere troppo, adesso l’ex naufraga ha scelto di togliersi togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La regista di The Lady in un’intervista rilasciata a Novella 2000 se l’è presa con Luca Daffrè, che ha definitoe falso. “di lui la mia. Il piùe venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui èe deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Nicolas Vaporidis per essere accettato ...