Lory Del Santo dopo l’Isola la combina grossa: la gaffe è virale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lory Del Santo a pochi giorni dalla sua eliminazione dall’Isola dei Famosi torna protagonista del web per una vera e propria gaffe social che in poco tempo diventa virale. Sono passati davvero pochissimi giorni dall’eliminazione della showgirl dall’Isola dei Famosi eppure ancora oggi torna al centro dell’attenzione per quella che sembra essere una vera gaffe social che gli utenti non hanno potuto davvero fare a meno di notare e che in poco tempo è decisamente diventate virale. Il tutto è successo proprio nelle scorse ore e nel profilo ufficiale della bionda che evidentemente non si è resa conto dell’errore. Prima di entrare nel vivo della questione, proprio nella puntata scorsa dopo non poche polemiche la sua ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 giugno 2022)Dela pochi giorni dalla sua eliminazione daldei Famosi torna protagonista del web per una vera e propriasocial che in poco tempo diventa. Sono passati davvero pochissimi giorni dall’eliminazione della showgirl daldei Famosi eppure ancora oggi torna al centro dell’attenzione per quella che sembra essere una verasocial che gli utenti non hanno potuto davvero fare a meno di notare e che in poco tempo è decisamente diventate. Il tutto è successo proprio nelle scorse ore e nel profilo ufficiale della bionda che evidentemente non si è resa conto dell’errore. Prima di entrare nel vivo della questione, proprio nella puntata scorsanon poche polemiche la sua ...

Pubblicità

361_magazine : Lory Del Santo furiosa contro alcuni dei suoi ex compagni d'avventura si sfoga in un'intervista a 'Novella 2000' - zazoomblog : Lory Del Santo furiosa: “Viscido patetico senza di lui la mia vita è migliore” - #Santo #furiosa: #“Viscido… - 2008_lory : @OldaniSilviana @GianniMagini Di solito però questi personaggi tradiscono anche la famiglia. Magari il padre non v… - ABkualcosa : Lory Del Santo : 'Andai alla #maturità con tacco 12 e senza intimo'. Uhmm, mi sa che quella volta Verga uscì all'or… - StraNotizie : Lory Del Santo furiosa: “Viscido, patetico, senza di lui la mia vita è migliore” -