L'ora-Inchiostro contro piombo: le anticipazioni della terza puntata (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando il direttore de L'ora, Antonio Nicastro, capisce che dietro il presunto convegno medico organizzato da Navarra, chirurgo di fama e padrino molto influente, c'è in realtà in incontro tra boss mafiosi, mobilita la sua redazione per raccontarlo e denunciarlo. Comincia così la terza puntata de L'ora-Inchiostro contro piombo, la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria e Silvia D'Amico: liberamente tratta dal libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, racconta le imprese dei giornalisti de L'ora, il primo quotidiano di Palermo a raccontare e denunciare la mafia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction, in onda mercoledì 22 giugno. L'ora-Inchiostro contro piombo, le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando il direttore de L'ora, Antonio Nicastro, capisce che dietro il presunto convegno medico organizzato da Navarra, chirurgo di fama e padrino molto influente, c'è in realtà in intra boss mafiosi, mobilita la sua redazione per raccontarlo e denunciarlo. Comincia così lade L'ora-, la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria e Silvia D'Amico: liberamente tratta dal libro Nostra SignoraNecessità di Giuseppe Sottile, racconta le imprese dei giornalisti de L'ora, il primo quotidiano di Palermo a raccontare e denunciare la mafia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction, in onda mercoledì 22 giugno. L'ora-, le ...

Pubblicità

Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la serie con #ClaudioSantamaria #LOraInchiostroControPiombo https://… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 22 Giugno 2022 · L'Ora: Inchiostro contro piombo, tra Al posto tuo, Chi l'ha visto?, Chicag... - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la serie con #ClaudioSantamaria #LOraInchiostroControPiombo… - zazoomblog : L’Ora - Inchiostro contro piombo: Stasera la Terza puntata della miniserie italiana in onda su Canale 5 - #L’Ora… - FArmillei : Aboliamo la #maturità? Come ogni anno fiumi di inchiostro sugli scritti della maturità. Quale tema, quale autore, e… -