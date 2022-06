Long Covid per 40% under 14, sintomi per almeno 2 mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Mal di stomaco, segni sulla pelle, umore ballerino, senso di fatica, problemi di concentrazione e di memoria. Sono i possibili sintomi del Long Covid nei bambini da zero a 14 anni, che interessano il 40% circa dei guariti da Sars-CoV-2 in questa fascia d’età e durano almeno 2 mesi. A indicarli è il più grande studio condotto finora sulla sindrome post-infezione negli under 14, pubblicato tu ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Un lavoro danese sulla cui base gli autori raccomandano “ulteriori ricerche per comprendere meglio le conseguenze a lungo termine della pandemia sui bambini”, una “conoscenza essenziale per guidare i processi diagnostici, l’assistenza e le decisioni in merito a misure come la vaccinazione” dei più piccoli, ma anche eventuali nuovi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Mal di stomaco, segni sulla pelle, umore ballerino, senso di fatica, problemi di concentrazione e di memoria. Sono i possibilidelnei bambini da zero a 14 anni, che interessano il 40% circa dei guariti da Sars-CoV-2 in questa fascia d’età e durano. A indicarli è il più grande studio condotto finora sulla sindrome post-infezione negli14, pubblicato tu ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Un lavoro danese sulla cui base gli autori raccomandano “ulteriori ricerche per comprendere meglio le conseguenze a lungo termine della pandemia sui bambini”, una “conoscenza essenziale per guidare i processi diagnostici, l’assistenza e le decisioni in merito a misure come la vaccinazione” dei più piccoli, ma anche eventuali nuovi ...

