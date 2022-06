Londra, trovato poliovirus in acque reflue (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il virus della polio torna a bussare alla porte dell’Europa, a Londra. Un primo ‘caso’ dopo quasi 40 anni. La Uk Heath Security Agency (Ukhsa), in collaborazione con la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), ha trovato il poliovirus nei campioni di acque reflue raccolti dal London Beckton Sewage Treatment Works nel Nord e nell’Est della metropoli inglese. L’ultimo caso di forma selvaggia della poliomielite nel Regno Unito risale al 1984 e il Paese è stato dichiarato ‘polio-free’ nel 2003. Secondo l’Ukhsa, “è normale ogni anno che vengano rilevati da uno a 3 poliovirus ‘simili al vaccino’ nei campioni di acque reflue del Regno Unito. Questi ‘casi’ sono però collegati a persone vaccinate all’estero con il vaccino ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il virus della polio torna a bussare alla porte dell’Europa, a. Un primo ‘caso’ dopo quasi 40 anni. La Uk Heath Security Agency (Ukhsa), in collaborazione con la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra), hailnei campioni diraccolti dal London Beckton Sewage Treatment Works nel Nord e nell’Est della metropoli inglese. L’ultimo caso di forma selvaggia della poliomielite nel Regno Unito risale al 1984 e il Paese è stato dichiarato ‘polio-free’ nel 2003. Secondo l’Ukhsa, “è normale ogni anno che vengano rilevati da uno a 3‘simili al vaccino’ nei campioni didel Regno Unito. Questi ‘casi’ sono però collegati a persone vaccinate all’estero con il vaccino ...

