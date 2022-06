LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: spadisti qualificati per i quarti di finale (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Scherma 3-1 Ancora una stoccata dell’azzurra. 2-1 Stoccata di Battiston. Intanto ci sono i soliti problemi tecnici con il tabellone luminoso del punteggio. 1-1 Una stoccata per parte tra Battiston ed Erbil. 10.28: Inizia ora Italia-Turchia, quarto di finale di sciabola femminile. 10.27: Sarà Italia-Svizzera nei quarti di finale della prova a squadre di spada maschile. 10.25: La Svizzera è avanti 30-28 prima dell’ultimo assalto. 10.23: L’Italia si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Svizzera-Svezia. 45-34 CHIUDE L’ITALIA! 43-32 Di Veroli controlla il vantaggio. Siamo a due stoccate dalla vittoria. 40-30 Strepitoso Vismara! Italia sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI3-1 Ancora una stoccata dell’azzurra. 2-1 Stoccata di Battiston. Intanto ci sono i soliti problemi tecnici con il tabellone luminoso del punteggio. 1-1 Una stoccata per parte tra Battiston ed Erbil. 10.28: Inizia ora Italia-Turchia, quarto didi sciabola femminile. 10.27: Sarà Italia-Svizzera neididella prova a squadre di spada maschile. 10.25: La Svizzera è avanti 30-28 prima dell’ultimo assalto. 10.23: L’Italia si qualifica per idi, dove affronterà la vincente di Svizzera-Svezia. 45-34 CHIUDE L’ITALIA! 43-32 Di Veroli controlla il vantaggio. Siamo a due stoccate dalla vittoria. 40-30 Strepitoso Vismara! Italia sul ...

Pubblicità

usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – OGGI CHIUSURA CON LE GARE A SQUADRE DEGLI SPADISTI E DELLE SCIABOLATRICI / LINK RISULTATI… - Federscherma : EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – OGGI CHIUSURA CON LE GARE A SQUADRE DEGLI SPADISTI E DELLE SCIABOLATRICI / LINK RIS… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia difende il primo posto nel medagliere. In pedana spadisti e sciabol… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia difende il primo posto nel medagliere. In pedana spadisti e sciabola… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: DIRETTA: l'Italia batte la Francia ed è oro nel fioretto! Azzurre d'argento… -