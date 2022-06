LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: ORO ITALIA nella spada! Italia-Francia 8-20 nella sciabola donne (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Scherma 14-29 Implacabile Queroli. 14-28 Attacco di Queroli. 14-27 Ancora Michela che si difende di misura, poi va a segno! 13-27 Parata e risposta dell’azzurra. 12-27 Battiston ora si sta giocando il tutto per tutto. 11-27 Queroli spegne subito le speranze di rimonta. 11-26 A segno in attacco l’azzurra. 10-26 Prova a scuotersi Michela Battiston. 9-26 Subito Queroli. Le azzurre sembrano scoraggiate. 18.09 Ora Battiston contro Queroli. 9-25 Prende l’iniziativa Balzer e chiude l’assalto. 9-24 Si sblocca Criscio. 8-24 Prosegue il monologo. 8-23 Niente da fare, lezione di sciabola da parte delle francesi. 8-22 Ancora a segno Balzer che attacca per prima. 8-21 Subito Balzer. 18.06 Ora il quinto assalto tra Criscio e Balzer. 8-20 Chiude ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI14-29 Implacabile Queroli. 14-28 Attacco di Queroli. 14-27 Ancora Michela che si difende di misura, poi va a segno! 13-27 Parata e risposta dell’azzurra. 12-27 Battiston ora si sta giocando il tutto per tutto. 11-27 Queroli spegne subito le speranze di rimonta. 11-26 A segno in attacco l’azzurra. 10-26 Prova a scuotersi Michela Battiston. 9-26 Subito Queroli. Le azzurre sembrano scoraggiate. 18.09 Ora Battiston contro Queroli. 9-25 Prende l’iniziativa Balzer e chiude l’assalto. 9-24 Si sblocca Criscio. 8-24 Prosegue il monologo. 8-23 Niente da fare, lezione dida parte delle francesi. 8-22 Ancora a segno Balzer che attacca per prima. 8-21 Subito Balzer. 18.06 Ora il quinto assalto tra Criscio e Balzer. 8-20 Chiude ...

