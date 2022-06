LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: ORO ITALIA nella spada! Italia-Francia 3-10 nella sciabola donne (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Scherma 4-14 Stoccata in tempo di Queroli. 4-13 Parata e risposta di Criscio. 3-13 Niente da fare. Le azzurre sono frastornate. 3-12 Due stoccate immediate di Queroli. 3-10 Si chiude il secondo assalto. La Francia ha già un vantaggio importante. Ora Criscio contro Queroli. 3-9 Battiston anticipa la francese sul tempo. 2-9 Si mette male. Non va a segno Battiston, implacabile la sua avversaria. 2-8 Ancora Francia. 2-7 Va a vuoto Battiston e viene subito punita. 2-6 Parata e risposta della francese. 17.56 Tocca a Battiston contro Noutcha. 2-5 Inizia male l’Italia. Termina il primo assalto. Non bisogna far scappare subito la Francia. 2-4 Ancora Balzer la prima a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI4-14 Stoccata in tempo di Queroli. 4-13 Parata e risposta di Criscio. 3-13 Niente da fare. Le azzurre sono frastornate. 3-12 Due stoccate immediate di Queroli. 3-10 Si chiude il secondo assalto. Laha già un vantaggio importante. Ora Criscio contro Queroli. 3-9 Battiston anticipa la francese sul tempo. 2-9 Si mette male. Non va a segno Battiston, implacabile la sua avversaria. 2-8 Ancora. 2-7 Va a vuoto Battiston e viene subito punita. 2-6 Parata e risposta della francese. 17.56 Tocca a Battiston contro Noutcha. 2-5 Inizia male l’. Termina il primo assalto. Non bisogna far scappare subito la. 2-4 Ancora Balzer la prima a ...

