LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: magica Italia, battuta la Francia al supplementare nella spada! Doppia finale per l’oro dalle 15.00! (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Scherma 13.23 Per il momento è tutto amici e amiche di OA Sport! Grazie per averci tenuto compagnia in questa lunga mattinata, torneremo ad aggiornarvi in tempo reale sugli Europei di Scherma qualche minuto prima delle 15.00. A più tardi! 13.20 Gli appuntamenti del pomeriggio e gli orari: Ore 15.00 finale per il bronzo spada maschile, Francia-Danimarca Ore 16.00 finale per il bronzo sciabola femminile, Ucraina-Ungheria Ore 16.40 finale per l’oro spada maschile, Italia-Israele Ore Ore 17.40 finale per l’oro sciabola femminile, Italia-Francia 13.18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI13.23 Per il momento è tutto amici e amiche di OA Sport! Grazie per averci tenuto compagnia in questa lunga mattinata, torneremo ad aggiornarvi in tempo reale suglidiqualche minuto prima delle 15.00. A più tardi! 13.20 Gli appuntamenti del pomeriggio e gli orari: Ore 15.00per il bronzo spada maschile,-Danimarca Ore 16.00per il bronzo sciabola femminile, Ucraina-Ungheria Ore 16.40perspada maschile,-Israele Ore Ore 17.40persciabola femminile,13.18 ...

