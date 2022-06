LIVE – Nuoto, quinta giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali mercoledì 22 giugno in DIRETTA (Di mercoledì 22 giugno 2022) La DIRETTA testuale della quinta giornata dei Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Proseguono le gare del Nuoto in vasca alla Duna Arena: esordiscono Chiara Tarantino nei 100 stile libero, Michele Lamberti nei 200 dorso e Francesca Fangio nei 200 rana, mentre Alessandro Miressi gareggerà nella finale dei 100 stile. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di mercoledì 22 giugno si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 22 giugno PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Latestuale delladeididi. Proseguono le gare delin vasca alla Duna Arena: esordiscono Chiara Tarantino nei 100 stile libero, Michele Lamberti nei 200 dorso e Francesca Fangio nei 200 rana, mentre Alessandro Miressi gareggerà nella finale dei 100 stile. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 di22si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale agminuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 22PROGRAMMA ...

